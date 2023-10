Cet évènement est passé AperiBreizh, venez discuter en breton Mar’mousse – Kav, Bar & Resto Al Lege Catégories d’Évènement: Al Lege

Aodoù-an-Arvor AperiBreizh, venez discuter en breton Mar’mousse – Kav, Bar & Resto Al Lege, 8 septembre 2023, Al Lege. AperiBreizh, venez discuter en breton 8 septembre 2023 – 14 juin 2024, les vendredis Mar’mousse – Kav, Bar & Resto Gratuit Venez tous les second vendredi du mois discuter en breton autour d’un verre, à manger, un jeu ou une chanson. Tout ça en même temps !

Il va y avoir du plijadur* ! *Plaisir

Pok* ! *Bisous ! Mar’mousse – Kav, Bar & Resto 25 rue Adolphe Le Bail 22190 PLERIN Al Lege 22190 Aodoù-an-Arvor Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

