Redadeg 2024 – Réunion de préparation Jeudi 13 octobre, 19h00 Mar'mousse Kav & Bar

entrée libre

La Redadeg 2024 aura lieu du vendredi 17 au samedi 25 mai 2024 Mar’mousse Kav & Bar 25 rue Adolphe Le Bail Plérin Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne ?Appel à candidatures : Départ et arrivée 2024!? L’appel à candidatures est ouvert pour l’organisation du départ et de l’arrivée ! Pourquoi pas Saint-Brieuc ?? ?Venez participer à la réunion de préparation de la Redadeg dans le Pays de Saint-Brieuc, jeudi 13 octobre à 19h au Mar’mousse.

Nous avons besoin de monde! Ar Redadeg est une course-relais en Bretagne. Organisée tous les deux ans, elle mobilise toutes les associations, entreprises, collectivités ou personnes attachées à la langue bretonne et à son usage. Ar Redadeg est un temps fort de mobilisation pour collecter des fonds, mettre en valeur la langue bretonne, en valoriser la richesse et la diversité et en promouvoir l’usage au quotidien. La Redadeg 2024 aura lieu du vendredi 17 au samedi 25 mai 2024. A vos agendas !

