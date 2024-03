Marmottines Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux, mercredi 22 mai 2024.

Marmottines Les P’tits rendez-vous Mercredi 22 mai, 11h00 Médiathèque centre-ville Entrée dans la limite des places disponibles.

Ticket à retirer avant la séance choisie à l’accueil jeunesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T11:00:00+02:00 – 2024-05-22T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-22T11:00:00+02:00 – 2024-05-22T11:30:00+02:00

Un moment tout doux, réservé aux enfants entre la naissance et 3 ans accompagnés de leur parent. Chaque séance mêle comptines, chansons et histoires courtes, pour une initiation au récit interactive et ludique.

En cas d’affluence chaque enfant ne pourra être accompagné que par un seul adulte.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 80 69 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques;https://twitter.com/issymediatheque Médiathèque centre-ville :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 21h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024. Métro ligne 12 station Mairie d’Issy ; RER C Issy Val de Seine