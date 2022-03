Marmotte Grandfondo Pyrénées Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Marmotte Grandfondo Pyrénées Argelès-Gazost, 3 septembre 2022, Argelès-Gazost. Marmotte Grandfondo Pyrénées Départ Luz Ardiden Arrivée Hautacam ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-09-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-09-04 19:00:00 19:00:00 Départ Luz Ardiden Arrivée Hautacam ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Au départ de Luz St Sauveur, les plus grands cols et sommets des Pyrénées s’offrent à vous. Vous filez droit en direction du col du Tourmalet (2.115 m) par Barèges. S’en suit une descente technique en direction de Ste Marie de Campan pour rejoindre la seconde difficulté du parcours : la Hourquette d’Ancizan (1.564 m). Le repos est de courte durée. A l’instar des coureurs du Tour de France, il faudra enchainer le col d’Aspin (1.489 m) et l’autre versant du Tourmalet. La dernière difficulté n’est pas moindre, qualifié comme l’un des cols hors catégorie, il faudra venir à bout des 15 km menant au sommet du Hautacam pour rejoindre la ligne d’arrivée et devenir Finisher. +33 5 62 97 00 25 http://www.marmottegranfondoseries.com/epreuve.php?C=5 Départ Luz Ardiden Arrivée Hautacam ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

