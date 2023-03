MARMOTS & GALLO LE MNOU D’LOU ESPACE BEL AIR, 14 mai 2023, Saint-AUBIN DU CORMIER.

MARMOTS & GALLO LE MNOU D’LOU ESPACE BEL AIR. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 15:00 (2023-05-14 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

Une meute de loups se pose sur la place du village, pas moyen de les faire partir… Les gens ne sortent plus de chez eux… Certains tentent de les effaroucher à coups de canon, d’autres invoquent un miracle, mais rien n’y fait… Et puis, il y a ce jeune garçon qui vit près de sa mère. Il est aveugle, on le prend pour un « original », il est différent…Certains disent qu’il aurait des pouvoirs… C’est un musicien, un sonnou ! Un jour de pleine lune, il part à la rencontre de la meute avec son instrument sous le bras… Une toute nouvelle création, pur beurre salé, avec une recette empruntée à l’association d’éducation populaire parisienne « Villes des Musiques du Monde » : La Cité des Marmots. Chaque année plusieurs centaines d’élèves et leurs enseignants sont embarqués durant leur année scolaire dans un voyage musical, aux côtés d’un artiste qui livre sa musique, son répertoire et son engagement au cœur d’un processus de création où dialoguent les cultures. Les ingrédients sont simples : un conteur qui nous emmène dans l’imaginaire du pays, une chorale d’enfants qui chante dans la langue régionale, le gallo, des tableaux de danse pour le relief, et pour pimenter le tout, un groupe d’artiste qui partage son univers. La culture gallèse ne pouvait manquer cette occasion d’avoir sa Cité des Marmots : Queniao e Galo ! Un voyage au cœur de la Haute Bretagne, guidé par nos marmots !

ESPACE BEL AIR Saint-AUBIN DU CORMIER Rue des Rochers Ille-et-Vilaine

