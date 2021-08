Marmothèque-patouilles Médiathèque Boris Vian, 4 septembre 2021, Persan.

Marmothèque-patouilles

Médiathèque Boris Vian, le samedi 4 septembre à 10:00

Chaque premier samedi du mois, les parents de nouveaux-nés sont conviés à la médiathèque pour recevoir en cadeau deux livres offerts par la municipalité, sensible à l’intérêt du bébé. Ce temps permet également des lectures et des échanges autour de la lecture pour les plus jeunes. À l’occasion de cette journée festive, la ludothèque se joint à la marmothèque pour proposer à son jeune public (0-4 ans) des ateliers parents-enfants autour du jeu.

Gratuit

La Marmothèque s’associe à l’atelier Patouilles de la ludothèque pour faire découvrir aux plus petits et à leurs parents les joies de la lecture et du jeu.

Médiathèque Boris Vian 88 avenue Gaston-Vermeire 95340 Persan Persan Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00