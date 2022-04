Marmothèque, 21 mai 2022, .

Marmothèque

2022-05-21 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-21 11:00:00 11:00:00

La marmothèque est le rendez-vous de la médiathèque pour les 0-3 ans. Un moment privilégié avec papa, maman, mamie, papy, nounou… autour de l’offre jeunesse pour les tout-petits en lecture et en musique.

Dans un cadre cocooning, on écoute les histoires dans les bras ou en marchant pieds nus sur les tapis si on préfère.

Sur réservation.

La marmothèque est le rendez-vous de la médiathèque pour les 0-3 ans. Un moment privilégié avec papa, maman, mamie, papy, nounou… autour de l’offre jeunesse pour les tout-petits en lecture et en musique.

Dans un cadre cocooning, on écoute les…

La marmothèque est le rendez-vous de la médiathèque pour les 0-3 ans. Un moment privilégié avec papa, maman, mamie, papy, nounou… autour de l’offre jeunesse pour les tout-petits en lecture et en musique.

Dans un cadre cocooning, on écoute les histoires dans les bras ou en marchant pieds nus sur les tapis si on préfère.

Sur réservation.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par