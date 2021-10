Marmoe: Lepeltje Lepeltje – Petites cuillères Théâtre Municipal Berthelot, 12 novembre 2021, Montreuil.

Marmoe: Lepeltje Lepeltje – Petites cuillères

le vendredi 12 novembre à Théâtre Municipal Berthelot

Oserais-tu te laisser tomber dans les bras de quelqu’un ? Sauter ensemble sans penser où tu vas atterrir ? Réunir tous tes amis et rouler en une grande boule de bras et de jambes dans la pièce ? Ou préfères-tu t’endormir dans une tendre étreinte ? Tout ça est possible dans Petite cuillère. Dans un monde fait de matelas, trois danseurs et un musicien partent à l’aventure, en quête de ce moment magique où tu te sens flotter dans l’air et que tout autour de toi disparaît. La scène est toute prête, mais bon, encore faut-il oser… Avec une énergie ludique, dans une spectaculaire danse acrobatique et de la mu- sique rêveuse, De Dansers proposent un spectacle qui parle de liberté, de sérénité et de courage. La forme : une composition hypnotisante, comique et communicative à tomber mille fois, soulever, lancer, attraper, trébucher, culbuter… et peut-être même voler un peu. Direction artistique, mise en scène, chorégraphie : Josephine van Rheenen – Avec : Yoko Ono Haveman, Youri Peters, Fleur Roks, Hans Vermunt – Conseil scénographique et costumes : Nicky Nina de Jong Lumière : Tim van ‘t Hof – Technique : Tim van ‘t Hof – Technique : Marco Chardon – Conseil artistique : Irene van Geest, Klaus Jürgens, Guy Corneille, Wies Merkx Soutiens : Ambassade des Pays-Bas en France, Gemeente Utrecht, Fonds Podiumkunsten. Vendredi 12 novembre à 14h30 et 19h « Lepeltje Lepeltje » et « Shake Shake Shake » sont proposés dans le cadre de « Ton Monde, Plein de Merveilles », un programme de spectacles, de littérature et de cinéma pour la jeunesse à Montreuil en novembre et décembre. À l’occasion de la présence néerlandaise au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, en partenariat avec la Ville de Montreuil, plusieurs acteurs culturels de la ville et diverses institutions culturelles des Pays-Bas. [[www.atelierneerlandais.com](www.atelierneerlandais.com)](www.atelierneerlandais.com)

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€ / 4€

Cie De Dansers Danse – Durée : 50 min – Dès 4 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T14:30:00 2021-11-12T15:30:00;2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T20:00:00