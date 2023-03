Marmo Broc’ avenue du 8 mai Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Marmo Broc’ avenue du 8 mai, 12 mars 2023, Yssingeaux Yssingeaux. Marmo Broc’ Salle de la Coupe du Monde avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire avenue du 8 mai Salle de la Coupe du Monde

2023-03-12 09:00:00 09:00:00 – 2023-03-12 17:00:00 17:00:00

avenue du 8 mai Salle de la Coupe du Monde

Yssingeaux

Haute-Loire Yssingeaux Une bourse aux affaires d’enfants est organisée par l’Ecole Jean de la Fontaine. Buvette sur place ape.independants@gmail.com avenue du 8 mai Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire avenue du 8 mai Salle de la Coupe du Monde Ville Yssingeaux Yssingeaux Departement Haute-Loire Lieu Ville avenue du 8 mai Salle de la Coupe du Monde Yssingeaux

Yssingeaux Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux yssingeaux/

Marmo Broc’ avenue du 8 mai 2023-03-12 was last modified: by Marmo Broc’ avenue du 8 mai Yssingeaux 12 mars 2023 avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire Salle de la Coupe du Monde avenue du 8 mai Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire