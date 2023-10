Les Muzic’ Ateliers Marmitazic Ébreuil, 11 octobre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

L’association MarmitaZic lance ses Muzic’ Ateliers un mercredi par mois.

Sur inscription, nombre de places limitées..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 16:00:00. .

Marmitazic Rue des fossées

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The MarmitaZic association launches its Muzic’ Workshops one Wednesday a month.

Registration required, places limited.

La asociación MarmitaZic pone en marcha sus Talleres Muzic’ un miércoles al mes.

Las plazas son limitadas.

Der Verein MarmitaZic startet seine Muzic’ Ateliers einen Mittwoch im Monat.

Nach Anmeldung, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme Val de Sioule