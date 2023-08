41ème Foire aux fromages Marmignolles Désertines, 8 octobre 2023, Désertines.

Désertines,Allier

Le Comité des Fêtes de Désertines organise la 41ème foire aux fromages, produits régionaux, artisanat et à la brocante..

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Marmignolles

Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Désertines organizes the 41st Foire aux fromages, regional products, arts and crafts and antiques fair.

El Comité de Fiestas de Désertines organiza la 41ª edición de la feria del queso, los productos regionales, la artesanía y las antigüedades.

Das Festkomitee von Désertines organisiert die 41. Messe mit Käse, regionalen Produkten, Kunsthandwerk und Trödelmärkten.

Mise à jour le 2023-08-20 par OTI Vallée du Coeur de France