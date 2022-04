Marm’Hand Play Kids Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Marm’Hand Play Kids Marmande, 20 avril 2022, Marmande. Marm’Hand Play Kids Rue Jean Mermoz Gymnase J. Martinot Marmande

2022-04-20 09:00:00 – 2022-04-22 16:30:00 Rue Jean Mermoz Gymnase J. Martinot

Marmande Lot-et-Garonne 28 28 EUR Le Handball Club Marmandais vous accueille lors d’un stage Sportif multi-activités pendant les vacances.

– Au programme : Sport – Loisirs & Création. (Hand, Sports Co, tournoi, mini-jeux, Land’Art, E-gaming)

– Ces stages sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans sur inscription.

– Accueil dès 8h00. Le Handball Club Marmandais vous accueille lors d’un stage Sportif multi-activités pendant les vacances pour les enfants de 6 à 12 ans. Au programme : Sport – Loisirs & Création. +33 7 78 70 47 71 Le Handball Club Marmandais vous accueille lors d’un stage Sportif multi-activités pendant les vacances.

– Au programme : Sport – Loisirs & Création. (Hand, Sports Co, tournoi, mini-jeux, Land’Art, E-gaming)

– Ces stages sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans sur inscription.

– Accueil dès 8h00. Hand Club Marmandais

Rue Jean Mermoz Gymnase J. Martinot Marmande

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Rue Jean Mermoz Gymnase J. Martinot Ville Marmande lieuville Rue Jean Mermoz Gymnase J. Martinot Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Marm’Hand Play Kids Marmande 2022-04-20 was last modified: by Marm’Hand Play Kids Marmande Marmande 20 avril 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne