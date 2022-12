Garorock 2023 Marmande, 29 juin 2023, Marmande.

Garorock 2023 29 juin – 2 juillet 2023 Marmande

Billetterie en ligne.

Du 29 juin au 2 juillet, Garorock revient à Marmande avec une sélection d’artistes exclusive !

4 scènes, 60 artistes à chaque édition et plus de 20 concerts par jour : Garorock est l’un des festivals les plus incontournables de France mais c’est aussi une expérience unique à vivre !

Garorock s’est imposé comme l’un des plus gros festivals de l’hexagone. En vingt-cinq ans d’existence, le festival a su grandir et se développer tout en restant ancré dans son territoire. Attirant en 2019 plus de 160 000 festivaliers grâce à une programmation riche et surprenante orchestrée par Ludovic Larbodie, Garorock est désormais le rendez-vous incontournable des musiques actuelles du Sud-Ouest.

Pour les jeunes festivaliers, Garorock c’est 4 jours de fête sur la plaine de la Filhole : 6 scènes, un camping géant, une fête foraine, de multiples choix de restauration, des animations en tous genres… rien de mieux pour lancer l’été qu’un long week end en immersion totale à Marmande !

L’Expérience Garorock ne s’explique pas, elle se vit !

Des artistes exceptionnels

DAVID GUETTA

MACKLEMORE

FRED AGAIN

SKRILLEX

Boris Brejcha

CENTRAL CEE

GAZO

LOMEPAL

LOUISE ATTAQUE

PHOENIX

REMA

SHAKA PONK

TASH SULTANA

ADÉ

I HATE MODELS

LORENZO

MANDRAGORA

MERYL

Naâman

POMME

TIAKOLA

WINNTERZUKO

WORAKLS

ORCHESTRA



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T16:00:00+02:00

2023-07-02T23:59:00+02:00