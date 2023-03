Les Ukronies du Val – Festival de l’imaginaire, 26 mai 2023, Marmande .

Les Ukronies du Val – Festival de l’imaginaire

Centre-ville Marmande Lot-et-Garonne

2023-05-26 – 2023-05-26

Marmande

Lot-et-Garonne

.

1er Festival de l’imaginaire « les Uchronies du Val ».

Invités : 8 auteur.e.s et 1 dessinateur de SF, fantasy et anticipation.

Tout au long de l’année, jusqu’au festival un grand concours de nouvelle pour Ukronautes de tous âges.

Festival de rue : petits îlots de dialogue et de dédicaces égrenés dans les rues piétonnes et les places environnantes, lieux d’échanges inopinés avec les auteurs, dessinateurs (au café, au marché, dedans une > boutique complice…), mises en scène des livres et albums par des comédiens, sur le trottoir… et autres curiosités inattendues.

– Libre circulation gratuite.

Programme détaillé https://lesukronautes.fr/les-ukronies-du-val-2023/

