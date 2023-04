Marché des Producteurs de Pays Esplanade de Maré, 24 août 2023, Marmande.

Les Marchés des Producteurs de Pays reviennent avec des producteurs. Animation musicale. Tous les jeudis soirs de 19h à 23h, Esplanade de Maré, du 6 juillet au 24 août..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 23:00:00. EUR.

Esplanade de Maré

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « Marchés des Producteurs de Pays » are back with producers. Musical entertainment. Every Thursday evening from 7pm to 11pm, Esplanade de Maré, from July 6th to August 24th.

Vuelven los « Marchés des Producteurs de Pays » con productores. Animación musical. Todos los jueves por la tarde, de 19:00 a 23:00 h, en la Esplanade de Maré, del 6 de julio al 24 de agosto.

Die Märkte der Landwirte kehren mit Erzeugern zurück. Musikalische Unterhaltung. Jeden Donnerstagabend von 19:00 bis 23:00 Uhr, Esplanade de Maré, vom 6. Juli bis 24. August.

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Val de Garonne