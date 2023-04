Marché des Producteurs de Pays Plaine de la Filhole, 14 juillet 2023, Marmande.

Les Marchés des Producteurs de Pays reviennent avec des producteurs. Animation musicale. Tous les jeudis soirs de 19h à 23h, Esplanade de Maré, du 6 juillet au 24 août..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 23:00:00. EUR.

Plaine de la Filhole

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The « Marchés des Producteurs de Pays » are back with producers. Musical entertainment. Every Thursday evening from 7pm to 11pm, Esplanade de Maré, from July 6th to August 24th.

Vuelven los « Marchés des Producteurs de Pays » con productores. Animación musical. Todos los jueves por la tarde, de 19:00 a 23:00 h, en la Esplanade de Maré, del 6 de julio al 24 de agosto.

Die Märkte der Landwirte kehren mit Erzeugern zurück. Musikalische Unterhaltung. Jeden Donnerstagabend von 19:00 bis 23:00 Uhr, Esplanade de Maré, vom 6. Juli bis 24. August.

Mise à jour le 2023-03-08 par OT Val de Garonne