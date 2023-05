Fête des Fleurs et des Saveurs En centre-ville Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Fête des Fleurs et des Saveurs En centre-ville, 20 mai 2023, Marmande. Fête des Fleurs et des Saveurs : Diverses animations et ateliers créatifs, balade à poney … Démonstrations culinaires avec Cyril Carrini « Meilleur pâtissier de France » en 2015, samedi et dimanche..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. EUR.

En centre-ville Esplanade de Maré

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Festival of Flowers and Flavors. Fiesta de las Flores y los Sabores. Fête des Fleurs et des Saveurs: Verschiedene Animationen und kreative Workshops, Ponyreiten … Kochvorführungen mit Cyril Carrini « Meilleur pâtissier de France » im Jahr 2015, Samstag und Sonntag. Mise à jour le 2023-05-09 par OT Val de Garonne

