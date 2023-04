Nuit Européenne des Musées au Musée Marzelles 15 rue Abel Boyé, 13 mai 2023, Marmande.

Organisé depuis 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication, le public est invité à découvrir gratuitement une approche des musées en nocturne et au travers de nombreuses animations offrant un contexte privilégié pour une visite libre et ludique..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. EUR.

15 rue Abel Boyé Musée Albert Marzelles

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Organized since 2005 by the Ministry of Culture and Communication, the public is invited to discover museums at night and through numerous activities offering a privileged context for a free and playful visit.

Organizado desde 2005 por el Ministerio de Cultura y Comunicación, se invita al público a descubrir gratuitamente los museos por la noche y a través de numerosas actividades que ofrecen un contexto privilegiado para una visita lúdica y gratuita.

Seit 2005 wird er vom Ministerium für Kultur und Kommunikation organisiert und lädt die Öffentlichkeit ein, die Museen kostenlos bei Nacht und durch zahlreiche Animationen zu entdecken, die einen privilegierten Kontext für einen freien und spielerischen Besuch bieten.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Val de Garonne