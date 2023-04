Histoires et Chansons à partager en famille 106 Avenue Christian Baylac, 6 mai 2023, Marmande.

Histoires et Chansons à partager en famille à la Maison des Marmandais.

– Chansons et bricolages nature au Jardin des Sources..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 18:00:00. EUR.

106 Avenue Christian Baylac La Maison des Marmandais

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Stories and songs to share with the family at the Maison des Marmandais.

– Songs and nature crafts at the Jardin des Sources.

Cuentos y canciones para compartir en familia en la Maison des Marmandais.

– Canciones y artesanía de la naturaleza en el Jardin des Sources.

Geschichten und Lieder zum Teilen mit der Familie im Maison des Marmandais.

– Lieder und Naturbasteln im Jardin des Sources.

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Val de Garonne