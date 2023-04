Ce soir, on joue à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Ce soir, on joue à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus, 27 avril 2023, Marmande. Jeux de sociétés anciens et nouveaux proposés par la Médiathèque.

– Entrée libre..

2023-04-27 à ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Médiathèque Albert Camus Rue de la République

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Old and new board games offered by the Médiathèque.

– Free admission. Juegos de mesa antiguos y nuevos ofrecidos por la Mediateca.

– La entrada es gratuita. Alte und neue Gesellschaftsspiele, die von der Mediathek angeboten werden.

– Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-04-06 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Médiathèque Albert Camus Adresse Médiathèque Albert Camus Rue de la République Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Médiathèque Albert Camus Marmande

Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Ce soir, on joue à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus 2023-04-27 was last modified: by Ce soir, on joue à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Médiathèque Albert Camus 27 avril 2023 Médiathèque Albert Camus Marmande

Marmande Lot-et-Garonne