Concert « Miss A. & The CountryMan » – Café Le Commerce « Chez Les Filles » Café Le Commerce « Chez Les Filles », 20 avril 2023, Marmande. Le Café « Chez Les Filles » vous propose un concert de « Miss A. & The CountryMan ».

– à partir de 18h30..

Café Le Commerce « Chez Les Filles » Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Café « Chez Les Filles » proposes a concert of « Miss A. & The CountryMan ».

– from 6:30 pm. El Café « Chez Les Filles » les ofrece un concierto de « Miss A. & The CountryMan ».

– a partir de las 18h30. Das Café « Chez Les Filles » bietet Ihnen ein Konzert von « Miss A. & The CountryMan » an.

– ab 18:30 Uhr. Mise à jour le 2023-04-11 par OT Val de Garonne

