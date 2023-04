Inauguration « Au fil des Arts » – Café Le Commerce « Chez Les Filles » Café Le Commerce « Chez Les Filles », 16 avril 2023, Marmande.

Le Café Le Commerce « Chez Les Filles » vous accueille à partir de 10h, pour l’ouverture du Café le dimanche et pour l’inauguration « Au fil des Arts » à 17h..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Café Le Commerce « Chez Les Filles » Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Café Le Commerce « Chez Les Filles » welcomes you from 10 am, for the opening of the Café on Sunday and for the inauguration « Au fil des Arts » at 5 pm.

El Café Le Commerce « Chez Les Filles » le da la bienvenida a partir de las 10h, para la apertura del Café el domingo y para la inauguración « Au fil des Arts » a las 17h.

Das Café Le Commerce « Chez Les Filles » empfängt Sie ab 10 Uhr, zur Eröffnung des Cafés am Sonntag und zur Eröffnung « Au fil des Arts » um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Val de Garonne