Au fil des Arts Centre Ville, 16 avril 2023, Marmande.

« Au fil des Arts ». Et si on partait en balade ?

Un programme riche et varié vous attends et va vous surprendre, de nombreuses animations chaque jour pendant ces quinze jours – Performances d’artistes – Spectacles – Visites – Conférences – Animation jeunesse – Concerts….

Centre Ville Place du Marché

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Au fil des Arts ». What if we went for a walk?

A rich and varied program awaits you and will surprise you, many animations every day during these fifteen days – Performances of artists – Shows – Visits – Conferences – Animation youth – Concerts…

« Au fil des Arts ». ¿Qué tal un paseo?

Le espera un programa rico y variado que le sorprenderá, con numerosas actividades diarias durante estas dos semanas – Espectáculos de artistas – Espectáculos – Visitas – Conferencias – Actividades para jóvenes – Conciertos…

« Am Faden der Künste ». Wie wäre es mit einem Spaziergang?

Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm erwartet Sie und wird Sie überraschen, zahlreiche Animationen jeden Tag während dieser zwei Wochen – Performances von Künstlern – Aufführungen – Besichtigungen – Konferenzen – Jugendarbeit – Konzerte…

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Val de Garonne