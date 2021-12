Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Marmande fête Noël – Jeu de Piste « Disney et ses Amis » Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande fête Noël – Jeu de Piste « Disney et ses Amis » Marmande, 18 décembre 2021, Marmande. Marmande fête Noël – Jeu de Piste « Disney et ses Amis » Marmande

Marmande Lot-et-Garonne EUR Jeu de piste « Disney et ses amis » organisé par le service animation de la Ville de Marmande et gagne un lot.

– Les 18, 21, 22, 26 et 29 Décembre.

– Départ Place Clemenceau à partir de 15h au chalet selfie.

– Sans réservation.

