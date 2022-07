Marmande en Fête

2022-07-14 – 2022-07-17 EUR – Jeudi 14 juillet plaine de la Filhole.

Marché des Producteurs de Pays, ambiance musicale, feu d’artifice.

Restauration sucrée toute la soirée. Concert.

– Vendredi 15 juillet place du marché : concert de Cali.

– Samedi 16 juillet place Clémenceau, déambulation dans les rues.

Défilé des Confréries de la Tomate, Bandas, brass band, batucada.

Animations pour enfants. Restauration avec les Fermes de Garonne.

dernière mise à jour : 2022-06-30

