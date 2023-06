Concert du Chœur Val de Garonne : saveurs des sons ! Eglise Notre Dame Marmande LOT ET GARONNE Marmande Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Concert du Chœur Val de Garonne : saveurs des sons ! Eglise Notre Dame Marmande LOT ET GARONNE Marmande, 10 juin 2023 21:00, Marmande. Concert du Chœur Val de Garonne : saveurs des sons ! Eglise Notre Dame Marmande LOT ET GARONNE Marmande Samedi 10 juin, 21h00 concert autour d’un programme très pétillant : opéra, opérette, gospel… Samedi 10 juin, 21h00 1 Si vous ne connaissez pas encore le Chœur Val de Garonne, c’est le moment ! Après avoir dignement fêté ses 40 ans l’année dernière, ce chœur de 45 chanteurs se produira en concert autour d’un programme très pétillant intitulé « SAVEURS DES SONS », en l’église Notre-Dame de Marmande le samedi 10 juin à 21h00 !

Opérette, Gospel et grands classiques réjouiront vos oreilles curieuses. Dirigé par Jacques Charpentier et accompagné par Françoise Billoir au piano, les chanteurs vous proposeront des extraits d’Orphée aux enfers d’Offenbach ou de la Clémence de Titus de Mozart, le magnifique Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, ou encore C’est l’amour, extrait de l’opérette « Les Saltimbanques.

Venez vous régaler !

