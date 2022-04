Concert du Chœur Val de Garonne Eglise Notre Dame Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Concert du Chœur Val de Garonne Eglise Notre Dame, 21 mai 2022 21:00, Marmande. Samedi 21 mai, 21h00 Sur place TARIFS Tarif plein : 15€ Gratuit pour les moins de 12 ans Informations/réservations : Office du tourisme Val de Garonne 05.53.64.44.44

Vente des places : Office du tourisme Val de Garonne – A l’entrée du concert – Auprès des choristes Val de Garonne Concert avec chœur et orchestre : Mendelssohn – Lauda Sion et

Purcell – Funérailles de la Reine Mary PROGRAMME

Mendelssohn

Lauda Sion Purcell

Funérailles de la Reine Mary Purcell, avec ses magnifiques funérailles composées pour les obsèques de la Reine Mary le 05 mars 1695, met en parfaite harmonie les cuivres et le chœur, dont les timbres fusionnent à merveille. La majestueuse procession liée à cette ode funèbre sera intensifiée par la présence de 15 tambours, faisant magnifiquement vibrer les voûtes de l’église Notre-Dame.

Mendelssohn, ce compositeur qui montre une véritable admiration pour les compositeurs baroques, arrive à mêler les fabuleuses sonorités romantiques à la pure ligne mélodique si chère à ses prédécesseurs. Le Lauda Sion n’échappe pas à cela, bien au contraire ! Ouverture magistrale du quintet de cuivres et finesse des cordes sauront pleinement mettre en valeur le chœur, afin de fêter dignement 40 ans de passion et de partage avec son public. DISTRIBUTION

Yara Kasti – Soprano

Bénédicte Lavaud-Legendre – Mezzo soprano

Olivier Bekretaoui – Ténor

Jean-Laurent Coëzy – Baryton

Chœur Val de Garonne

Quintette de cuivres et cordes – Classe de percussions du conservatoire de Marmande

Orgue – Françoise Billoir

Eglise Notre Dame Allée de l'Eglise Marmande (47) 47200 Marmande Lot-et-Garonne samedi 21 mai – 21h00 à 22h30

