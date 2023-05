Concert du chœur Val de Garonne : Saveurs des sons Eglise Notre Dame, 10 juin 2023 21:00, Marmande.

Après nos 40 ans dignement fêtés avec Purcell, Rheinberger et Mendelssohn, notre chef de chœur Jacques Charpentier nous guide cette année dans un univers musical radicalement différent. Opérette, chœurs d’opéra, musique romantique, gospel, musique américaine et bien d’autres ! C’est une explosion de sons, de dynamiques et de rythmes aussi variés que complémentaires que les chanteurs porteront à pleine voix.

