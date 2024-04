Marmande Au Fil des Arts Contes pour petits et grands Cloître de l’Église Notre-Dame Marmande, mercredi 10 avril 2024.

Marmande Au Fil des Arts Contes pour petits et grands Cloître de l’Église Notre-Dame Marmande Lot-et-Garonne

Marmande Au Fil des Arts Contes pour petits et grands.

Histoires vécues et contes gascons du temps où les bêtes parlaient… par Roger Gaston, pour petits et grands.

Quand on conte, on pense aussitôt à des personnages fantastiques fées, ogres, géants, lutins, dragons… Les contes traditionnels gascons ne font pas toujours références à des états surnaturels et mettent tout simplement en scène les animaux de nos forets, de nos champs. On fait parler les animaux en utilisant des mimologismes qui imitent leurs cris. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:45:00

fin : 2024-04-10 15:30:00

Cloître de l’Église Notre-Dame Allée de l’Église

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine infos@atp-marmande.fr

L’événement Marmande Au Fil des Arts Contes pour petits et grands Marmande a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Val de Garonne