Marmande à la Lanterne Marmande, 18 juillet 2022, Marmande.

Marmande à la Lanterne Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie Marmande

2022-07-18 – 2022-07-18 Office de Tourisme du Val de Garonne 11 Rue Toupinerie

Marmande 47200

5 5 EUR Munis de lanternes pour les grands et de bâtonnets fluorescents pour les plus jeunes, Stéphane vous fera découvrir les mystères de la cité de la tomate entre chien et loup.

– Visite guidée nocturne de la ville à 21h30 les lundis du 18 juillet au 22 août.

– Durée 1h15.

– Sur réservation au 05 53 64 44 44.

©OTVG- W. Picamil Prod

