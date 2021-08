Marlow Rider + 1ère partie Tony Marlow Trio La Dame de Canton, 21 septembre 2021, Paris.

Guitariste, chanteur, batteur, auteur, compositeur, Tony Marlow a fait du rock un art de vivre depuis plus de quarante ans.

Avec ses groupes précédents (Rockin’ Rebels, Betty & the Bops, Bandits Mancho, K’ptain Kidd) il joue six fois à l’Olympia en première partie des Stray Cats, Mink De Ville, La Souris Déglinguée, au Bataclan avec les Inmates et Wilko Johnson, à l’Elysée Montmartre avec Carl Perkins, également avec Scotty Moore, James Burton, Janis Martin (qu’il accompagne en 2005). Il est signé sur Skydog, CBS, Carrère. En 1984 il décroche un tube avec « Branche le Poste » produit par Aldo Martinez (ex Chaussettes Noires). Il passe à Chorus avec Antoine De Caunes, chez Drucker, Denisot, Sabatier , Dorothée, Jacky et joue sur toute l’Europe.

En 2018 sort son anthologie 40 de Rock & Roll chez Rock Paradise en CD double 50 titres.

En 2020 il quitte sa zone de confort et retrouve ses émois adolescents et son amour pour le heavy blues psychédélique de JIMI HENDRIX, JOHNNY WINTER, CREAM, PETER GREEN, RORY GALLAGHER et forme MARLOW RIDER avec AMINE LEROY, contrebasse et FRED KOLINSKI, batterie.

Au bout de cinq années d’immersion totale sur la guitare il compose neuf titres qui donnent matière à FIRST RIDE un premier album époustouflant où le boogie incandescent de AMONG THE ZOMBIES et DEBOUT côtoie le groove de JIMI FREEDOM, SHUT UP, SUR LA ROUTE DU TEMPS en passant par le blues latin de JUSTE UNE AUTRE CHANSON D’AMOUR.

Les reprises en français de HEY JOE et PURPLE HAZE de l’enfant vaudou JIMI HENDRIX irradient le décor d’une vapeur mauve magnifiquement captée sur disque par SEB LE BISON

Sorti sur ROCK PARADISE en CD , BULLIT Records a le plaisir de le sortir en version vinyle. Le power trio MARLOW RIDER est lâché sur la route du rock et du blues, soyez parmi ses supporters !!!

