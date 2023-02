MARL’N COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE BIZZ’ART, 14 mars 2023, Paris.

Le mardi 14 mars 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Entrée : 19 EUR

Auteure, compositrice, interprète, MARL’N vous emmène dans un univers de chanson pop française comme vous n’en avez jamais vu! Jonglant sur scène entre le piano, le chant et son instrument de toujours, la flûte traversière, MARL’N surprend l’auditoire de mélodies fortes que l’on retient en quelques refrains. Elle entremêle balades soyeuses, slows sensibles et superbement sensuels ou encore morceaux déployant de parfaites lignes électro-pop urbaines mêlant avec une facilité déconcertante la flûte et le chant.

La musique acidulée de MARL’N parvient à enrober des textes riches en émotion et touchants. Elle est accompagnée sur scène par deux musiciens de renom ayant joué avec les plus grands : Antonella Mazza à la basse (Axel Bauer, David Hallyday, Ndidi’O…) et le batteur & percussionniste Alain De Campos (Julien Doré, Jaïn, Shakira…) qui la suit depuis ses débuts.

Dans son parcours d’auteure compositrice, le travail sans relâche et la providence mettent sur sa route Claude Lemesle, parmi les plus grands auteurs actuels de chanson française avec qui elle entame une collaboration artistique : ils co-écrivent, elle compose et très naturellement, un album à paraître.

MARL’N, chanteuse française complète aux multiples facettes vous donne rendez-vous dans cet écrin bordant le Canal Saint Martin, le Bizz’Art, pour un grand moment de partage.

Un cocktail dont vous ne pourrez plus vous passer !

Ouverture des portes 19h30

Bar & Tapas sur place

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Paris

Contact : http://www.bizzartclub.com https://www.facebook.com/events/3290426427937208 https://www.facebook.com/events/3290426427937208 https://urlz.fr/kwWV

