67520 . La Ville de Marlenheim en partenariat avec le Groupement Associatif vous donnent rendez-vous les 1 et 2 avril prochains au Centre culturel et sportif « Les Roseaux » pour la 16e édition de sa Fête du Livre sur le thème « Vignes et vins » !

De nombreux exposants (éditeurs, auteurs, illustrateurs, libraires, associations…) seront présents pour vous proposer leurs ouvrages.

Au programme également : ateliers autour du gelli plate et des cartes pop-up, séances de dédicace, fresque géante participative sur le thème de la Route des Vins d’Alsace, expositions, remise des prix du salon, espace lecture…

Buvette et restauration sur place. +33 3 88 59 29 57

