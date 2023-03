13ème Mercredi de Marlenheim, 5 avril 2023, Marlenheim .

Vous connaissez Marlenheim ? Vous êtes sûr ? Si bien que cela ? Vous pouvez situer les sept maisons à tourelle ? Et la petite Sorbonne? Vous savez qui était Apprederis ? Pour découvrir des beautés méconnues ou cachées, pour mieux connaître des lieux chargés d’histoire(s), ou tout simplement pour rafraîchir un peu certains souvenirs, nous vous convions à une promenade à travers ruelles et vignes, places et falaises de grès de notre belle

cité. Mais sans quitter la salle de l’Espace Culturel et Touristique ! Nous suivrons en effet pour cela le

parcours des 14 pupitres implantés dans les rues, mais à travers un montage projeté dans la salle. Ainsi, églises, chapelle, chemin de croix, château, hôtel de ville, puits, statues, maisons remarquables, ruelles aux noms étranges, n’auront plus de secrets pour nous. Et tous ces lieux raconteront l’histoire de Marlenheim sur près de 2000 ans. Pierre Valentin Blanchard, notre historien local, qui a rédigé les textes des pupitres, et Geneviève Kapps, Adjointe au Maire chargée du tourisme, qui a porté le

projet, nous serviront de guides. Et nous pourrons même suivre avec eux un mystérieux parcours à la recherche d’un marié introuvable qui fête pourtant ici ses noces tous les 15 août depuis presque 50

ans !

