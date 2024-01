19ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim, mercredi 7 février 2024.

Sur le chemin de Compostelle.

En 1988, 3 500 pèlerins se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord-ouest de l’Espagne venus de toute l’Europe. Trente ans après, il étaient 350 000.

Classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998, les chemins de Compostelle sont devenus un phénomène de société.

On s’y rend pour le plaisir de la randonnée, pour les rencontres qu’on peut y faire, pour se ressourcer, pour la foi.

En 2022, Jean-Paul Blottier, 64 ans, entreprend lui aussi ce pèlerinage.

Parti le 23 mars de sa bonne commune de Wangen accompagné de son épouse Marie jusqu’à Cernay, il arrivera sur le parvis de la Cathédrale Saint Jacques le 18 juillet à 11 heures du matin après avoir parcouru 2368 km à pied, usé deux paires de chaussures et fait des rencontres inoubliables.

À l’aide des photos qu’il a prises, et qui seront projetées, Jean-Paul Blottier intarissable conteur, nous fera parcours les chemins de Compostelle, nous montrera les merveilles du patrimoine découvert, nous fera voyager ses questionnements et ses bouleversements, et répondra ou non – aux nombreuses questions qui lui seront posées.

L’émotion et l’humour ponctueront cette soirée lors de laquelle quelques belles découvertes et des surprises nous attendront.

