Bienvenue à la retraite Marlenheim, mardi 13 février 2024.

Début : 2024-02-13 09:00:00

fin : 2024-02-13 12:00:00

Le passage à la retraite est synonyme de nombreux changements, que ce soit sur le plan social,

financier, statutaire ou encore en termes d’activités. C’est un moment important de la vie qu’il faut soigneusement préparer. C’est pourquoi l’association Atout Age Alsace vous propose de participer à ses ateliers les mardis 6, 13 et 20 février prochains, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 à l’Espace Culturel et Touristique.

La retraite, un changement qui se prépare. Le passage à la retraite peut être vécu très différemment, de la source d’inquiétudes à une nouvelle liberté de choix permettant de s’investir dans des projets tant désirés (culturel, social, sportif…).

C’est pourquoi il est préférable de préparer, anticiper et réfléchir sur ce changement de vie, afin de l’accueillir sereinement.

L’atelier Bienvenue à la retraite , à travers des temps de présentation, d’échanges, et de participations actives, vous accompagne dans la construction d’un projet de vie à la retraite en cohérence avec vos envies, vos rêves, vos capacités et vos besoins.

Sur inscription par téléphone au 03 89 20 79 43 ou sur le site www.atoutagealsace.fr.

0 EUR.

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est



