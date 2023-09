Théâtre Hélios : « Odysseus » Rémi Geffroy Septet Marlanges Mérinchal, 9 décembre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

• 14 h 30 – Atelier « Danser en conscience » – 3/3 – Travail sur la respiration, l’écoute de son corps et de celui de ses partenaires de danse. Rechercher la détente et l’harmonie dans sa gestuelle, cultiver l’attention à soi et aux autres dans les danses de couple et collectives.

Animé par Lucie Berthier (2 h 30) – Tarif plein : 12€, réduit : 10€ – Réservation au 05 55 66 10 78

• 20 h 30 Rémi Geffroy Septet : Nous avions reçu Rémi Geffroy en solo pour un magnifique bal en décembre 2022. Nous l’accueillons cette fois sur le plateau du théâtre Hélios avec son septet pour son spectacle-concert ODYSSEUS. Cela nous promet une soirée exceptionnelle où il est impératif de réserver sa place.

• 22 h 30 Rémi Geffroy (en solo) – Pour que la fête et la danse continuent…

Concert – Bal trad • Tout public • 240 mn

Tarif plein : 15 €, réduit : 12 €, moins de 12 ans : 8 €.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? 2:30 pm – « Dance with awareness » workshop – 3/3 – Work on breathing, listening to your own body and that of your dance partners. Find relaxation and harmony in your movements, cultivate attention to yourself and others in couple and group dance.

Led by Lucie Berthier (2 h 30) – Full price: 12?, reduced : 10? – Book on 05 55 66 10 78

? 8:30 pm Rémi Geffroy Septet: We welcomed Rémi Geffroy solo for a magnificent ball in December 2022. This time, we welcome him to the Théâtre Hélios with his septet for his concert-show ODYSSEUS. It promises to be an exceptional evening, so be sure to reserve your place.

? 10:30 pm Rémi Geffroy (solo) – Pour que la fête et la danse continuent…

Concert – Bal trad ? All audiences ? 240 min

Full price: 15 ? 12 ?, under 12s : 8 ?

? 14.30 h – Taller « Bailar con conciencia » – 3/3 – Trabajar la respiración, escuchar su cuerpo y el de sus compañeros de baile. Buscar la relajación y la armonía en los movimientos, cultivar la atención a uno mismo y a los demás en las danzas en pareja y en grupo.

Impartido por Lucie Berthier (2 h 30) – Precio completo: 12 euros, reducido : 10? – Reserva en el 05 55 66 10 78

? 20.30 h Septeto Rémi Geffroy: En diciembre de 2022 recibimos a Rémi Geffroy en solitario para un magnífico baile. Esta vez le recibimos en el Théâtre Hélios con su septeto para su concierto-espectáculo ODYSSEUS. Promete ser una velada excepcional, así que no deje de reservar su plaza.

? 22.30 h Rémi Geffroy (solo) – Pour que la fête et la danse continuent…

Concierto – Danza tradicional ? Todos los públicos ? 240 minutos

Precio completo: 15? 12€, menores de 12 años : 8€

? 14:30 Uhr – Workshop « Bewusst tanzen » – 3/3 – Arbeit an der Atmung, dem eigenen Körper und dem der Tanzpartner zuhören. Entspannung und Harmonie in der eigenen Gestik suchen, die Aufmerksamkeit für sich selbst und die anderen im Paar- und Gruppentanz kultivieren.

Geleitet von Lucie Berthier (2 Std. 30 Min.) – Voller Preis: 12 ?, ermäßigt: 10? – Reservierung unter 05 55 66 10 78

? 20.30 Uhr Rémi Geffroy Septet : Im Dezember 2022 hatten wir Rémi Geffroy als Solist für einen wunderbaren Ball empfangen. Diesmal begrüßen wir ihn auf der Bühne des Helios-Theaters mit seinem Septett für sein Show-Konzert ODYSSEUS. Das verspricht uns einen außergewöhnlichen Abend, für den Sie unbedingt einen Platz reservieren sollten.

? 22.30 Uhr Rémi Geffroy (solo) – Damit das Fest und der Tanz weitergehen…

Konzert – Bal trad ? Für alle Altersgruppen ? 240 Min

Voller Tarif: 15 ?, ermäßigt : 12 ?, unter 12 Jahren: 8 ?

