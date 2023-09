Théâtre Hélios : « Le berger des sons » Alain Larribet Marlanges Mérinchal, 10 novembre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille en français et en béarnais des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici (Vallée d’Aspe, dans les Pyrénées) et d’ailleurs…

Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage, et esquisse une carte du monde à travers la magie des sons de ses instruments…

Plus qu’un conte, le Berger des Sons, c’est l’histoire d’une vie… émouvante, espiègle et passionnée.

Ce spectacle est programmé en partenariat avec l’association Vieilles racines et jeunes pousses dans le cadre de la manifestation « Forêt et Santé » organisée les samedi 11 et dimanche 12 novembre au théâtre Hélios.

Musique / chanson • Tout public, à partir de 7 ans • 75 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In this show, full of poetry and emotion, Alain Larribet distils tales of his childhood in French and Bearnais, stories of pastoralism from here (Vallée d’Aspe, in the Pyrenees) and elsewhere?

A singular, multi-faceted personality, he sings and transmits his love of nature and his passion for travel, sketching a map of the world through the magical sounds of his instruments?

More than a tale, Le Berger des Sons is the story of a life? moving, mischievous and passionate.

This show is programmed in partnership with the Vieilles racines et jeunes pousses association, as part of the « Forêt et Santé » event organized on Saturday November 11 and Sunday November 12 at the Théâtre Hélios.

Music / song ? All audiences, ages 7 and up ? 75 mn

Full price: 13 ? 11 ?, under 12s : 8 ?

En este espectáculo, lleno de poesía y emoción, Alain Larribet destila historias de su infancia francesa y bearnesa, historias de pastoreo, de aquí (Vallée d’Aspe, en los Pirineos) y de otros lugares?

Personalidad singular y polifacética, canta y transmite su amor por la naturaleza y su pasión por los viajes, trazando un mapa del mundo a través de los sonidos mágicos de sus instrumentos?

Más que un cuento, Le Berger des Sons es la historia de una vida… conmovedora, traviesa y apasionada.

Este espectáculo ha sido programado en colaboración con la asociación Vieilles racines et jeunes pousses en el marco del evento « Forêt et Santé » que se celebra el sábado 11 y el domingo 12 de noviembre en el Théâtre Hélios.

Música/canción ? Apto para todos los públicos a partir de 7 años ? 75 minutos

Precio completo: 13? 11?, menores de 12 años: 8?

In diesem poetischen und emotionalen Stück erzählt Alain Larribet auf Französisch und Bearnais Geschichten aus seiner Kindheit, von der Weidewirtschaft, von hier (Aspe-Tal in den Pyrenäen) und von anderswo?

Er ist eine einzigartige und vielfältige Persönlichkeit, die ihre Liebe zur Natur und ihre Leidenschaft für das Reisen kraftvoll weitergibt und durch die Magie der Klänge ihrer Instrumente eine Weltkarte entwirft

Der Berger des Sounds ist mehr als ein Märchen, er ist die Geschichte eines Lebens? bewegend, verspielt und leidenschaftlich.

Diese Aufführung wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Vieilles racines et jeunes pousses im Rahmen der Veranstaltung « Forêt et Santé » (Wald und Gesundheit) am Samstag, den 11. und Sonntag, den 12. November im Helios-Theater veranstaltet.

Musik / Chanson ? Für alle Altersgruppen, ab 7 Jahren ? 75 min

Voller Preis: 13 ?, ermäßigt : 11 ?, unter 12 Jahren: 8 ?

