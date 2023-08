Théâtre Hélios : « Bal de l’automne » Trio Baladins • Duo Laloy-Le Tron Marlanges Mérinchal, 28 octobre 2023, Mérinchal.

• 14 h 30 – Atelier « Danser en conscience » – 2/3 – Travail sur la respiration, l’écoute de son corps et de celui de ses partenaires de danse. Rechercher la détente et l’harmonie dans sa gestuelle, cultiver l’attention à soi et aux autres dans les danses de couple et collectives.

Animé par Lucie Berthier (2h30) – Tarif plein : 12€, réduit : 10€ – Réservation au 05 55 66 10 78

• 20 h 30 Trio Baladins : leur répertoire se compose en grande majorité de compositions personnelles, ayant un style néo-trad’, issu de l’évolution du répertoire de danses traditionnelles d’Europe ou d’ailleurs.

• 22 h 30 Duo Laloy – Le Tron : lorsqu’ils s’exécutent en duo, ce tandem parfait et équilibré partage une musique de bal au sommet de son art. Quelques classiques du répertoire, bien sûr, mais quelques surprises aussi !

Concert – Bal trad • Tout public • 240 mn

Tarif plein : 15 €, réduit : 12 €, – 12ans: 8€.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



? 2:30 pm – « Dance with awareness » workshop – 2/3 – Work on breathing, listening to your own body and that of your dance partners. Find relaxation and harmony in your movements, cultivate attention to yourself and others in couple and group dance.

Led by Lucie Berthier (2h30) – Full price: 12?, reduced : 10? – Book on 05 55 66 10 78

? 8:30 pm Trio Baladins: their repertoire is largely made up of their own compositions, in a neo-rad style, based on the evolution of traditional dance repertoires from Europe and elsewhere.

? 10:30 pm Duo Laloy – Le Tron: when they perform as a duo, this perfect, well-balanced tandem shares ballroom music at the peak of its art. Some classics from the repertoire, of course, but a few surprises too!

Concert – Bal trad ? All audiences ? 240 min

Full price: 15 ?, reduced : 12 ?, – 12ans: 8?

? 14.30 h – Taller « Bailar con conciencia » – 2/3 – Trabajar la respiración, escuchar su cuerpo y el de sus compañeros de baile. Buscar la relajación y la armonía en los movimientos, cultivar la atención a uno mismo y a los demás en las danzas en pareja y en grupo.

Dirigido por Lucie Berthier (2h30) – Precio completo: 12 euros, reducido : 10? – Reserva en el 05 55 66 10 78

? 20.30 h Trío Baladins: su repertorio está formado en gran parte por composiciones propias, en un estilo neorrad derivado de la evolución de los repertorios de danza tradicionales de Europa y otros lugares.

? 22.30 h Dúo Laloy – Le Tron: cuando actúan como dúo, esta pareja perfecta y equilibrada comparte la música de salón en la cumbre de su arte. Algunos clásicos del repertorio, por supuesto, ¡pero también algunas sorpresas!

Concierto – Bal trad ? Todos los públicos ? 240 minutos

Precio completo: 15 ? 12 ?, menores de 12 años: 8 ?

? 14:30 Uhr – Workshop « Bewusst tanzen » – 2/3 – Arbeit an der Atmung, dem eigenen Körper und dem der Tanzpartner zuhören. Entspannung und Harmonie in der eigenen Gestik suchen, die Aufmerksamkeit für sich selbst und die anderen im Paar- und Gruppentanz kultivieren.

Geleitet von Lucie Berthier (2h30) – Voller Preis: 12?, ermäßigt: 10? – Reservierung unter 05 55 66 10 78

? 20:30 Uhr Trio Baladins: Ihr Repertoire besteht größtenteils aus Eigenkompositionen im Neo-Trad-Stil, die aus der Weiterentwicklung des Repertoires traditioneller Tänze aus Europa und anderen Ländern entstanden sind.

? 22.30 Uhr Duo Laloy – Le Tron: Wenn sie als Duo auftreten, teilt dieses perfekte und ausgeglichene Tandem eine Ballmusik auf dem Höhepunkt ihrer Kunst. Einige Klassiker des Repertoires, natürlich, aber auch einige Überraschungen!

Konzert – Bal trad ? Für alle Altersgruppen ? 240 Min

Voller Preis: 15 ?, ermäßigt: 12 ?, – 12 Jahre: 8 ?

