Théâtre Hélios : « Bien, reprenons » Compagnie Muerto Coco Marlanges Mérinchal, 14 octobre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Divagation biographique pour un interprète musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’Atlantique. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers Pôle Emploi, de « est-ce que vous êtes chauds Carcassonne ?! » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

C’est de la fiction semi-autobiographique qui révèle et s’amuse de la dimension poétique, humoristique, absurde et sensible dissimulée dans le réel. C’est un hublot de machine à voyager dans l’intimité d’une vie de musicien, celle qu’on ne peut pas voir quand il revêt sa carapace de scène.

C’est un spectacle qui se situe quelque part entre le théâtre, la musique live et la création radiophonique.

Théâtre • Tout public, à partir de 10 ans • 60 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €.

2023-10-14

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Biographical ramblings for a musician born in 1987, two clarinets, a voice-over ensemble and an Atlantic blue lobster. Topics include dusty conservatory pedagogy, family dinners, recorders and Pôle Emploi advisors, « Are you hot in Carcassonne?! » and a possible reincarnation as an Atlantic blue lobster.

This is semi-autobiographical fiction that reveals and pokes fun at the poetic, humorous, absurd and sensitive dimensions hidden in reality. It’s a window into the intimate life of a musician, the one we can’t see when he dons his stage shell.

It’s a show somewhere between theater, live music and radio creation.

Theater? All audiences, ages 10 and up ? 60 mn

Full price: 13 ? 11 ?, under 12 : 8 ?

Divagaciones biográficas de un músico nacido en 1987, dos clarinetes, un conjunto de voces en off y una langosta azul atlántica. Entre otras cosas, habla de la polvorienta enseñanza en el conservatorio, las cenas familiares, la flauta dulce, los asesores de Pôle Emploi, « ¿Hace calor en Carcasona? » y una posible reencarnación en langosta azul del Atlántico.

Se trata de una ficción semiautobiográfica que revela y se burla de las dimensiones poéticas, humorísticas, absurdas y sensibles que esconde la realidad. Es una ventana a la vida íntima de un músico, la que no vemos cuando se pone el caparazón del escenario.

Es un espectáculo a medio camino entre el teatro, la música en directo y la creación radiofónica.

¿Es teatro? Apto para todos los públicos, a partir de 10 años ? 60 minutos

Precio completo: 13? 11 ?, menores de 12 años: 8 ?

Biografische Abschweifungen für einen 1987 geborenen Musikinterpreten, zwei Klarinetten, ein Ensemble von Off-Stimmen und einen blauen Hummer aus dem Atlantik. Es geht unter anderem um staubige Konservatoriumspädagogik, Familienessen, Blockflöten und Arbeitsamtberater, um « est-ce que vous êtes chauds Carcassonne?! » und eine mögliche Reinkarnation als blauer Hummer im Atlantik.

Es handelt sich um semi-autobiografische Fiktion, die die poetische, humorvolle, absurde und sensible Dimension, die sich in der Realität verbirgt, aufdeckt und sich daran erfreut. Es ist das Bullauge einer Reisemaschine in die Intimität des Lebens eines Musikers, die man nicht sehen kann, wenn er seinen Bühnenpanzer anlegt.

Es ist eine Aufführung, die irgendwo zwischen Theater, Live-Musik und Radioproduktion angesiedelt ist.

Theater ? Für alle Altersgruppen, ab 10 Jahren ? 60 Min

Voller Preis: 13 ?, ermäßigt: 11 ?, unter 12 Jahren: 8 ?

