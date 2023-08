Théâtre Hélios : « Insuline et Magnolia » Compagnie Artépo Marlanges Mérinchal, 30 septembre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Quand Stanislas découvre à 15 ans qu’il est atteint d’un diabète insulino-dépendant, l’insouciance enfantine s’écroule face à l’évidence de la maladie. Le garçon joyeux qu’il était s’assombrit et s’isole. Une rencontre va bouleverser sa vie : Fleur. Avec sa personnalité libre et solaire, cette jeune femme lui fait découvrir la puissance de la poésie, capable de réenchanter une perception flétrie du réel, et de redonner un sens à l’existence face à la mort. Le spectacle est l’histoire de cette rencontre, de l’amitié qui s’ensuivit, du rebond vital qu’elle causa.

Avec ce récit autobiographique plein d’élan, d’humour et de tendresse, Stanislas Roquette raconte le choc du diagnostic médical, et les lumières que nous offre – parfois – la vie en retour.

Théâtre • Tout public, à partir de 10 ans • 80 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €.

2023-09-30

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



When Stanislas discovers at the age of 15 that he has insulin-dependent diabetes, his carefree childhood is shattered by the evidence of the disease. The cheerful boy he had been darkens and isolates himself. His life is turned upside down when he meets Fleur. With her free-spirited, sunny personality, this young woman introduces him to the power of poetry, capable of re-enchanting a withered perception of reality, and giving meaning to existence in the face of death. The show is the story of this encounter, of the friendship that followed, and of the vital rebound it caused.

Stanislas Roquette’s autobiographical tale is full of impetus, humor and tenderness, as he recounts the shock of a medical diagnosis, and the enlightenment that life sometimes offers us in return.

Theater ? All audiences, ages 10 and up ? 80 min

Full price: 13 ? 11 ?, under 12s : 8 ?

Cuando Stanislas descubrió a los 15 años que padecía diabetes insulinodependiente, su despreocupada infancia se vio destrozada por la evidencia de la enfermedad. El niño alegre que había sido se volvió sombrío y aislado. Entonces conoce a Fleur, que da un vuelco a su vida. Con su personalidad libre y alegre, esta joven le introduce en el poder de la poesía, capaz de reencantar una percepción marchita de la realidad y dar sentido a la vida frente a la muerte. El espectáculo es la historia de este encuentro, de la amistad que siguió y del rebote vital que provocó.

El relato autobiográfico de Stanislas Roquette, lleno de ímpetu, humor y ternura, narra el choque de un diagnóstico médico y la luz que a veces puede ofrecer la vida a cambio.

Una obra ? Apta para todos los públicos, a partir de 10 años ? 80 minutos

Tarifa completa: 13? 11?, menores de 12 años: 8?

Als Stanislas mit 15 Jahren feststellt, dass er an insulinabhängigem Diabetes leidet, bricht die kindliche Unbeschwertheit angesichts der offensichtlichen Krankheit zusammen. Der fröhliche Junge, der er war, verfinstert sich und isoliert sich. Eine Begegnung bringt sein Leben durcheinander: Fleur. Mit ihrer freien und sonnigen Persönlichkeit lässt ihn diese junge Frau die Kraft der Poesie entdecken, die in der Lage ist, eine verwelkte Wahrnehmung der Realität wieder zu verzaubern und dem Dasein im Angesicht des Todes einen neuen Sinn zu geben. Das Stück ist die Geschichte dieser Begegnung, der Freundschaft, die daraus entstand, und des Lebensschubs, den sie bewirkte.

Mit dieser autobiografischen Erzählung voller Elan, Humor und Zärtlichkeit berichtet Stanislas Roquette vom Schock der medizinischen Diagnose und von den Lichtern, die uns das Leben – manchmal – zurückgibt.

Theater ? Für alle Altersgruppen, ab 10 Jahren ? 80 Min

Voller Preis: 13 ?, ermäßigt: 11 ?, unter 12 Jahren: 8 ?

