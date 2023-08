Théâtre Hélios : « Imagine-toi » Julien Cottereau Marlanges Mérinchal, 16 septembre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Un personnage au physique incertain, mélange de Buster Keaton, Pierrot Lunaire et d’un Pinocchio qui aurait grandi trop vite, semble avoir été jeté sur scène malgré lui.

Imagine-toi a été créé en 2006. Ce solo burlesque sans parole a été imaginé par Julien Cottereau, clown-mime-bruiteur de Saltimbanco, du Cirque du Soleil.

Avec son personnage atypique, Julien Cottereau nous entraine dans un spectacle universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus libre et joyeux : notre enfance, qu’il nous fait retrouver avec émerveillement par le rire et sans un mot.

« Une fois le rideau tombé, un petit garçon pleure parce que le spectacle est fini. Le retour sur terre est difficile, pour les grands aussi. » Les Échos

Clown – Mime – Bruiteur • Tout public • 60 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A character with an uncertain physique, a mixture of Buster Keaton, Pierrot Lunaire and a Pinocchio who grew up too fast, seems to have been thrown on stage against his will.

Imagine-toi was created in 2006. This wordless burlesque solo was imagined by Julien Cottereau, clown-mime-bruiser with Cirque du Soleil’s Saltimbanco.

With his atypical character, Julien Cottereau takes us into a universal show that speaks to the most free and joyful part of humanity: our childhood, which he takes us back to with wonder and laughter, and without a word.

« Once the curtain falls, a little boy cries because the show is over. The return to earth is difficult, even for grown-ups Les Echos

Clown – Mime – Noisemaker ? All audiences ? 60 mn

Full price: 13 ? 11 ?, under 12s : 8 ?

Un personaje de físico incierto, mezcla de Buster Keaton, Pierrot Lunaire y un Pinocho que creció demasiado rápido, parece haber sido arrojado al escenario contra su voluntad.

Imagine-toi fue creado en 2006. Este solo burlesco sin palabras fue imaginado por Julien Cottereau, el payaso-mimo-brujo del Saltimbanco del Cirque du Soleil.

Con su personaje atípico, Julien Cottereau nos adentra en un espectáculo universal que habla de la parte más libre y alegre de la humanidad: nuestra infancia, a la que nos devuelve con asombro y risas y sin una palabra.

« Una vez que cae el telón, un niño llora porque el espectáculo ha terminado. El regreso a la tierra es difícil, incluso para los mayores » Les Echos

Payaso – Mimo – Ruidoso ? Todos los públicos ? 60 min

Precio completo: 13 ? 11€, menores de 12 años : 8€

Eine Figur mit unsicherem Körperbau, eine Mischung aus Buster Keaton, Pierrot Lunaire und einem zu schnell erwachsen gewordenen Pinocchio, scheint gegen ihren Willen auf die Bühne geworfen worden zu sein.

Imagine-toi wurde 2006 uraufgeführt. Dieses wortlose Burlesque-Solo wurde von Julien Cottereau, dem Clown-Mime-Bruiter von Saltimbanco des Cirque du Soleil, erdacht.

Mit seiner atypischen Figur entführt uns Julien Cottereau in ein universelles Schauspiel, das sich an das Freieste und Fröhlichste der Menschheit wendet: unsere Kindheit, die er uns durch Lachen und ohne ein Wort mit Verwunderung wiederfinden lässt.

« Nachdem der Vorhang gefallen ist, weint ein kleiner Junge, weil die Vorstellung zu Ende ist. Die Rückkehr auf die Erde ist schwierig, auch für die Großen » Les Échos

Clown – Pantomime – Krachmacher ? Für alle Altersgruppen ? 60 Min

Voller Preis: 13 ?, ermäßigt: 11 ?, unter 12 Jahren: 8 ?

Mise à jour le 2023-08-16 par Marche et Combraille en Aquitaine