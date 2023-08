Théâtre Hélios : « Vie » Filomène et Compagnie Marlanges Mérinchal, 16 septembre 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Ce spectacle poétique et sensible propose un harmonieux mélange entre l’image, l’objet et le vivant. La compagnie trouve de façon originale la juste place de la vidéo, de la lumière et du son sur le plateau pour amener, avec délicatesse, le spectateur dans un univers onirique.

La présence poétique et silencieuse du clown, son esthétique et sa naïveté deviennent source d’émotions.

Le personnage met les mains dans la terre, arrose, construit une cabane, fabrique des animaux imaginaires.

Il écoute son cœur, embrasse le public, respire avec lui,

Il sent les vibrations, cherche le mouvement, s’envole…

Tout l’univers visuel et sonore vient nous plonger dans l’organique du « vivant ».

Cirque • Tout public, à partir de 12 ans • 45 mn

Tarif plein : 13 €, réduit : 11 €, moins de 12 ans : 8 €.

2023-09-16

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This sensitive, poetic show is a harmonious blend of image, object and live performance. The company finds the right balance between video, light and sound on stage, delicately transporting the spectator into a dreamlike world.

The clown’s poetic, silent presence, aesthetic and naivety become a source of emotion.

The character puts his hands in the earth, waters, builds a hut and makes imaginary animals.

He listens to his heart, embraces the audience, breathes with them,

He feels vibrations, seeks movement, takes flight?

The whole visual and sound universe plunges us into the organic world of the « living ».

Circus? All audiences, age 12 and up ? 45 mn

Full price: 13 ? 11 ?, under 12 : 8 ?

Este espectáculo sensible y poético es una mezcla armoniosa de imagen, objeto y espectáculo en directo. La compañía utiliza un enfoque original para encontrar el lugar adecuado para el vídeo, la luz y el sonido en el escenario, transportando delicadamente al espectador a un mundo onírico.

La presencia poética y silenciosa del payaso, su estética y su ingenuidad se convierten en fuente de emoción.

El personaje mete las manos en la tierra, riega, construye una cabaña y fabrica animales imaginarios.

Escucha a su corazón, abraza al público, respira con él,

Siente las vibraciones, busca el movimiento, emprende el vuelo..

Todo el universo visual y sonoro nos sumerge en el mundo orgánico de los « vivos ».

¿Circo? Todas las edades, a partir de 12 años ? 45 minutos

Precio completo: 13? 11 ?, menores de 12 años: 8 ?

Diese poetische und sensible Aufführung bietet eine harmonische Mischung aus Bild, Objekt und lebenden Elementen. Das Ensemble findet auf originelle Weise den richtigen Platz für Video, Licht und Ton auf der Bühne, um den Zuschauer behutsam in ein Traumuniversum zu führen.

Die poetische und stille Präsenz des Clowns, seine Ästhetik und seine Naivität werden zur Quelle von Emotionen.

Die Figur steckt ihre Hände in die Erde, gießt, baut eine Hütte und stellt imaginäre Tiere her.

Er hört auf sein Herz, umarmt das Publikum, atmet mit ihm,

Er spürt die Vibrationen, sucht die Bewegung, fliegt davon?

Die gesamte visuelle und akustische Welt taucht uns in das Organische des « Lebendigen » ein.

Zirkus ? Für alle Altersgruppen, ab 12 Jahren ? 45 Min

Voller Preis: 13 ?, ermäßigt: 11 ?, unter 12 Jahren: 8 ?

