Théâtre Hélios : « Vie » – Sortie de stage Marlanges Mérinchal, 15 juillet 2023, Mérinchal.

Mérinchal,Creuse

Sur la base d’écrits inspirés et rédigés en ateliers d’écriture spontanée, cette présentation est le fruit d’une semaine de création de jeunes de 7 à 15 ans : écriture, théâtre, chant… encadrée par des artistes. Ils vous proposent ce voyage au cœur de la jeunesse et de la Vie.

Du 8 au 15 juillet, vingt-quatre jeunes sont en stage de création artistique au Théâtre Hélios. Ils participent pendant huit jours à différents ateliers artistiques et découvrent le processus de création individuel et collectif. Les jeunes sont hébergés en camping à La Ferme des Soleils.

Cette aventure créative est soutenue par la DRAC Nouvelle Aquitaine, la CAF de la Creuse et la DDCSPP.

Théâtre • Tout public • 50 mn

Gratuit.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Based on inspired writings produced in spontaneous writing workshops, this presentation is the fruit of a week of creative work by young people aged 7 to 15: writing, acting, singing? under the guidance of artists. They take you on a journey to the heart of youth and life.

From July 8 to 15, twenty-four young people take part in an artistic creation workshop at Théâtre Hélios. For eight days, they take part in various artistic workshops and discover the individual and collective creative process. The young people are accommodated in a camping site at La Ferme des Soleils.

This creative adventure is supported by the DRAC Nouvelle Aquitaine, the CAF de la Creuse and the DDCSPP.

Theater ? All audiences ? 50 mn

Free

Basada en escritos inspirados producidos en talleres de escritura espontánea, esta presentación es el fruto de una semana de trabajo creativo de jóvenes de 7 a 15 años: escribir, actuar, cantar… bajo la dirección de artistas. Un viaje al corazón de la juventud y de la vida.

Del 8 al 15 de julio, veinticuatro jóvenes realizan un curso de creación artística en el Théâtre Hélios. Durante ocho días, participarán en diversos talleres artísticos y descubrirán el proceso creativo individual y colectivo. Los jóvenes se alojan en un camping de La Ferme des Soleils.

Esta aventura creativa cuenta con el apoyo de la DRAC Nouvelle Aquitaine, la CAF de la Creuse y la DDCSPP.

Teatro ? Todos los públicos ? 50 min

Gratis

Diese Präsentation ist das Ergebnis einer Woche kreativer Arbeit von Jugendlichen im Alter von 7 bis 15 Jahren, die in spontanen Schreibworkshops inspiriert und verfasst wurden: Schreiben, Theater, Gesang? unter der Anleitung von Künstlern. Sie präsentieren Ihnen diese Reise in das Herz der Jugend und des Lebens.

Vom 8. bis 15. Juli nehmen 24 Jugendliche an einem künstlerischen Workshop im Helios-Theater teil. Sie nehmen acht Tage lang an verschiedenen künstlerischen Workshops teil und lernen den individuellen und kollektiven Schaffensprozess kennen. Die Jugendlichen werden auf einem Campingplatz in La Ferme des Soleils untergebracht.

Dieses kreative Abenteuer wird von der DRAC Nouvelle Aquitaine, der CAF de la Creuse und der DDCSPP unterstützt.

Theater ? Für alle Altersgruppen ? 50 Min

Kostenlos

Mise à jour le 2023-02-24 par Marche et Combraille en Aquitaine