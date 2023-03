Le façonnage céramique sous toutes ses formes ! Marlaine Morin Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’Évènement: Oise

Le façonnage céramique sous toutes ses formes ! Marlaine Morin Tracy-le-Mont, 27 mars 2023, Tracy-le-Mont. Le façonnage céramique sous toutes ses formes ! 27 mars – 2 avril Marlaine Morin Tracy-le-Mont Je propose au public de s’initier aux techniques de bases de la céramique : petit pot pincé, colombin, galettage et façonnage. Je suis une céramiste et sculpteure québécoise installée en France depuis plus de quinze ans.

Travailler la matière, façonner les éléments bruts pour matérialiser une idée, un songe, voilà ce qui m’anime.

Je donne vie en sculptant l’argile, le bois, la glace, le sable, la neige, la paille et les matériaux composites.

Tantôt un oiseau en bois, tantôt un gâteau de sable ou un inuit en glace… A bientôt à l'atelier !

