Orléans

"Markus Lüpertz, le faiseur de dieux"

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Découvrez de nombreuses informations sur l’artiste, l’exposition et les sculptures à partir des QR Codes ou sur le site : [[https://bit.ly/3ptph8r](https://bit.ly/3ptph8r)](https://bit.ly/3ptph8r)

Accès en continu

Dans le centre-ville d’Orléans, au musée des Beaux-Arts, à l’Hôtel Cabu ou au Parc Pasteur, retrouvez les nombreuses œuvres de Markus Lüpertz ! Musée des Beaux-Arts Place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Orléans Loiret