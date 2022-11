Markus Åkesson – The roses of Heliogabalus Galerie Da-End Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Markus Åkesson – The roses of Heliogabalus Galerie Da-End, 3 décembre 2022, Paris. Du samedi 03 décembre 2022 au samedi 14 janvier 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

. gratuit

Depuis plusieurs années, avec patience et minutie, l’artiste suédois vient encrypter sur la toile ou graver sur verre des narrations dédaléennes où s’entremêlent histoire de l’art, ésotérisme, mythologie et psyché humaine. « Je veux contrôler l’histoire racontée par le motif. Les symboles liés entre eux approfondissent le niveau de récit du tableau, certains pans de l’histoire sont ainsi volontairement cachés ». Markus Åkesson convoque dans ses œuvres récentes les figures artistiques d’Albrecht Dürer, dont il cite L’Apocalypse (1496-1498) puis La sorcière (ca. 1500), et de Sir Lawrence Alma-Tadema, à qui il emprunte ses Roses d’Héliogabale (1888). Parce que ces derniers ont constellé ces travaux de détails mystérieux qui lui-même l’intriguent en tant qu’artiste, Åkesson va régler son propre pas dans le pas de ses pairs. Et à une question d’ordre visuel, il va tenter de répondre dans la même langue, plastique. Ces sources d’inspiration révèlent la persistance d’une fascination pour l’étrange, ou plutôt pour l’inquiétante étrangeté. L’Histoire Auguste rapporte qu’Héliogabale, sulfureux empereur romain au règne aussi court que décadent, aurait organisé des banquets orgiaques au cours desquels des monceaux de fleurs étaient déversés brusquement sur les convives, dans des quantités telles que certains d’entre eux finissaient asphyxiés. Dans le tableau d’Alma-Tadema comme dans les hommages qu’Åkesson lui rend, l’excès de beauté et de raffinement fait s’étirer l’œuvre sur les rives du cauchemar. Après tout les figures åkessonniennes ne suffoquent-elles pas sous le poids de l’iconographie luxueuse qui les camoufle ? Galerie Da-End 17 Rue Guénégaud 75006 Paris Contact : http://www.da-end.com/markus-akesson-the-roses-of-heliogabalus + 33 (0)1 43 29 48 64 https://www.facebook.com/profile.php?id=100038883616893 https://www.facebook.com/profile.php?id=100038883616893

Courtesy de l’artiste et la Galerie Da-End Markus Åkesson, Book Of Revelation ll, 2022, huile sur toile, 145 x 100 cm

