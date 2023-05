Trois scènes pour la musique dans la vieille ville de Tübingen Marktplatz vor dem Rathaus, 21 juin 2023, Tübingen.

Depuis 1981, chaque 21 juin, c’est la Fête de la musique ! Cette fête populaire qui rassemble tous les musiciens amateurs ou professionnels dans les rues est célébrée dans le monde entier. Elle existe depuis 1985 dans de nombreuses villes en Allemagne. Depuis plusieurs années l’institut culturel franco-allemand de Tübingen l’organise dans son jardin. Cette année pour la première fois, l’école de musique municipale et l’ICFA l’organisent ensemble dans la vieille ville de Tübingen à trois endroits : devant l’hôtel de ville, au Holzmarkt et devant Nonnenhaus.

Toutes les formations musicales solo, en groupe, les amateurs et les professionnels sont invités à participer. L’ICFA et l’école de musique s’occupent de la sélection et des autorisations pour jouer en ville.

Vous êtes vous-même musicien amateur ou professionnel et vous avez envie de participer avec des instruments non-amplifiés ?

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 29 mai sur ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxuZRTvU0XH5J4wx0Lwkee7s4wkpISEguNfYo7uPUzhe9Saw/viewform?usp=sf_link

Pour toute question : kultur@icfa-tuebingen.de

16h30 I ouverture sur la Marktplatz devant le Rathaus

16h30-21h00 I gratuit I dans la vieille ville de Tübingen

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

