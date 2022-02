Market Vintage & Retrogaming Espace Cuiry, 19 février 2022, Gien.

Market Vintage & Retrogaming

du samedi 19 février au dimanche 20 février à Espace Cuiry

« Nombreux exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, véhicules, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 90’s… Un énorme Vintage Market avec plus de 80 exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas et proposées par Tandem Events Production… » Billetterie sur place ou sur : my.weezevent.com/market-vintage-retrogaming-gien-2022

Espace Cuiry Rue Georges Brassens, Gien Gien



2022-02-19T09:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T09:00:00 2022-02-20T17:00:00