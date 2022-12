Market Vintage & Rétrogaming Andelnans, 7 janvier 2023, Andelnans Andelnans.

ATRAXION PARC EXPO ZAC des rues des Pres Andelnans Territoire de Belfort ZAC des rues des Pres ATRAXION PARC EXPO

2023-01-07 – 2023-01-08

5 8 EUR Un véritable Vintage Market avec plus de 80 exposants et de nombreuses animations présentées par notre charmante speakerine Coco Das Vegas et proposées par Tandem Events Production. Un rendez vous incontournable pour les amoureux de la mode et accessoires, créations, véhicules, musique, mobilier, animations, objets et déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 90’s…

Sur place également stand photo, barber shop, stand relooking, tatouages éphémères, atelier workshop, espace rétrogaming avec bornes d’arcade, concours Pin Up, danseurs rock’n swing, expo véhicules, blind test vintage

tandem.events71@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-12-22 par